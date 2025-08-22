پخش زنده
شهردار ایزدخواست از تلاشهای خادمان آرامستانهای این شهر قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجتبی قناعتی، شهردار ایزدخواست، گفت: این افراد در سکوت و بیادعا وظیفهای سنگین و مقدس بر دوش دارند و با حفظ حرمت و کرامت درگذشتگان، نقش مهمی در آرامش خانوادههای داغدیده ایفا میکنند.
او افزود: از آمادهسازی محل دفن تا سایر مراحل مرتبط، همه کارها با نهایت دقت، احترام و ایمان انجام میشود. این خادمان نه تنها به مردگان خدمت میکنند، بلکه با رفتار انسانی و آرامشبخش خود، مرهمی بر دلهای بازماندگان هستند.
شهردار ایزدخواست تأکید کرد: این خدمت، عبادتی است که در سکوت انجام میشود، اما صدای آن در آسمان طنینانداز است.
در پایان مراسم، لوحهای تقدیر و هدایای نمادین به خادمان اهدا شد تا از خدمات بیوقفه و انسانی آنها قدردانی شود.