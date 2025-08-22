پخش زنده
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بافت تاریخی استان اردبیل به ویژه در مناطقی مثل اطراف مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در حفاظت و بازگشایی محدوده این مجموعه، نیازمند همکاری شرکت بازآفرینی شهری هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان اردبیل گفت : همانطور که در دستخط مقام معظم رهبری در سفر به اردبیل و بازدید از مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی تاکید شده است، دولت باید برای حفاظت و نگهداری این مجموعه ، همت بیشتری داشته باشد و در همین راستا ردیف بودجه اختصاصی برای مجموعه اخذ شده است.
عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این جلسه با اشاره به ابنیه تاریخی و بازدید از قلعههای متعدد در مشگینشهر گفت : بنای تاریخی کهنه قلعه این شهرستان با سنگ نوشته متعلق به دوره ساسانی که سند رسمی و قطعی تعلق به آن دوره است، قابلیت معرفی به عنوان یک جاذبه فرهنگی جهانی را دارد و ما طرح مطالعاتی این بنا را تهیه میکنیم.
جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان اردبیل با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار اردبیل و جمعی از مسئولان استانی برگزار و در آن بر لزوم ایفای نقش بازآفرینی شهری در بافت تاریخی اردبیل تاکید شد.