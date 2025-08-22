پخش زنده
امام جمعه بجنورد گفت: امروز هر حرفی که بخواهد وحدت کشور را به هم بریزد و تفرقه ایجاد کند، به طور قطع خشاب دشمن را پر کرده است و دشمن از آن استفاده خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام والمسلمین نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد گفت:ملت و کشور ایران هیچ گاه به دنبال توسعه مرزهای خود نبوده و جنگ طلب نبوده است و تجاوز به خاک کشورهای دیگر را انجام نداده است، اما پاسخ جنگ و تجاوز را داده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: اگر چه ملت ما جنگ طلب نیست و اهل تجاوز نبوده، اما پاسخ متجاوز را به گونهای میدهد که دشمن را از کرده خود پشیمان میکند.
وی گفت: درطول تاریخ ۴۷ساله انقلاب اسلامی ملت ما اهل چالش و تجاوز به کشورهای همسایه نبوده و زندگی مسالمت آمیز داشتیم و بعد از این همه همانگونه خواهد بود.
مردم با دفاع جانانه دشمن را مجبور به قبول شکست کردند
خطیب جمعه بجنورد در ادامه به جنگ هشت ساله دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: جنگ را دشمن بعثی شروع کرد، اما در ادامه جنگ در برابر مقاومت ملت ایران شکست خورد و تقاضای آتش بس کرد.
حجتالاسلام والمسلمین نوری افزود: در جنگ تحمیلی هشت ساله، حزب بعث ۱۶۰۰ مرتبه به خاک ایران به صورت هوایی، زمینی و دریایی تجاوز کرد، اما ایران صبر کرد و بالاخره آنها اعلام جنگ کردند و، اما در ادامه ملت ایران در مقابل این تجاوز ایستادگی کردند.
وی گفت: طبق کنوانسیونهای بین المللی داشتن انرژی صلح آمیز هستهای حق مسلم همه ملتها از جمله ایران است.
مردم با وحدت از حق هستهای دفاع کردند
امام جمعه بجنورد اضافه کرد: آمریکا و کشورهای غربی دارای بمب هستهای هستند، اما به ایران میگویند حتی در اندازه صلح آمیز نیز از انرژی هستهای، استفادهای نداشته باشید، اما ملت ایران با وحدت خود از جوانان، دانشمندان و حق هستهای ایران دفاع کردهاند.
خطیب جمعه بجنورد تاکید کرد: متاسفانه عدهای در داخل با حرفهایی که میزنند دوقطبی ایجاد میکنند، خشاب دشمن را پر میکنند و آب در آسیاب دشمن میریزند. اما این اقدام خیانت و به وحدت مردم ایران است.
گره گشای مشکلات مردم باشید
وی خطاب به افراد تفرقه افکن و وحدت شکن تاکید کرد: اگر میخواهید کمک کنید، گرهای از مشکلات مردم را باز کنید تا مردم راحتتر زندگی کنند.
وی گفت: همه مردم و گروهها را به عقلانیت و وحدت دعوت میکنیم که با وحدت میبتوانیم عظمت ایجاد کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین نوری به فعالیت منافقان نیز اشاره کرد و ادامه داد: ایران هیچ گاه دنبال ترور در خارج از کشور نبوده، اما منافقان ۱۷ هزار نفر از مردم ایران که شامل مسئولان، مردم و دانشمندان بودهاند را در داخل و خارج کشور به شهادت رساندند.
مسئولان برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به هفته دولت و خدا قوت به مسئولان از دولت مردان خواست تلاش را مضاعف کنند تا سال آینده اتفاقات خوبی برای مردم رقم بخورد و طرح آبرسانی سرانی به نتیجه برسد و مردم دغدغه کمبود آب نداشته باشند.