به رسم هرساله در ۲۸ صفر، یادواره شهید گمنام و ۳۰ شهید شهر افوس با حضور گسترده مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم حجت الاسلام عباس یاری پور جانباز ۸ سال دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا بویژه شهدای شهر افوس به جنگ دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد وگفت:شهدای اقتدار از فرماندهان، دانشمندان تا هموطنان عزیزمان که دراین دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسیدند همانند خورشید درخشیدند و نشان دادند که قربانی شدن در راه نظام، انقلاب وایران اسلامی مسلک و منتهی حیات مردان واقعی خدا است.

وی اضافه کرد:درجنگ اخیر، ملت ایران در امتداد ارزش‌های ۸ سال دفاع مقدس دریک نبردپیروزمندانه تاریخی عزت ملی، روحیه مقاومت وانسجام درونی خود را به جهانیان نشان دادند.

درپایان مردم شهر افوس با حضور درگلزار شهدای شهر خود ضمن ادای احترام وعطر افشانی وغبار روبی، باردیگر با آرمان والای شهدا تجدید میثاق کردند.