به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس»، در حادثه نخست بیش از ۳۰ تن از عناصر گروه تروریستی تحریک طالبان موسوم به «تی تی پی» در منطقه دورافتاده «هیلکی چارمنگ» واقع در بخش باجور جان باختند.

به گفته منابع محلی افراد مسلح در داخل یک مسجد مشغول آماده‌سازی بمب دست‌ساز برای حمله به نیرو‌های امنیتی بودند که انفجار ناخواسته رخ داد و کل ساختمان بر سر آنها فروریخته و اجساد کشته‌شدگان زیر آوار باقی ماند.

چند ساعت پیش از این انفجار نیز نیرو‌های امنیتی در یک عملیات اطلاعات‌ محور در «آزام ورسک» واقع در وزیرستان جنوبی ۱۵ مظنون مسلح از جمله یک عامل انتحاری احتمالی را از پای درآوردند.

در این درگیری افراد مسلح از یک مسجد در «برمل» به مقابله پرداختند، اما در تبادل آتش سنگین تلفات سنگینی متحمل شدند. عملیات پاکسازی همچنان ادامه دارد.