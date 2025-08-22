پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین دوره مسابقات عملیاتی - ورزشی امدادگران شرکت گاز استان گیلان در سالن ورزشی شرکت گاز گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دوازدهمین دوره مسابقات عملیاتی - ورزشی امدادگران شرکت گاز استان گیلان با حضور ۱۷ تیم ۶ نفره از ۱۷ شهرستان استان در سالن ورزشی شرکت گاز گیلان برگزار شد.
این دور از مسابقات با هدف بالا بردن سطح آمادگی نیروهای امدادی و به روز شدن مهارتهای فنی و جسمانی کارکنان شرکت گاز، هر ساله با عنوان «مسابقات عملیاتی – علمی و ورزشی امدادگران» در شرکتهای گاز استانها برگزار میشود.