ترافیک جاده مشهد - تهران در محدوده استان سمنان سنگین و در مسیر بازگشت استان های شمالی نیمه سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: پلیس راه با همکاری همه دستگاههای امدادی و خدماتی با استقرار در مسیر بازگشت مشهد- تهذان و مسیرهای بازگشت از استانهای شمالی کشور در تعطیلات پایان ماه صفر خدمات رسانی میکند.
وی افزود: پلیس و نیروهای امدادی و خدماتی اورژانی و هلال احمر در ۲۷۰ نقطه حادثه خیز جادهای استان سمنان مستقر هستند.
وی با اشاره به بکارگیری ظرفیت خادمیاران رضوی و ۳۰ موکب برای تامین ایمنی سفر در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس اظهار امیدواری کرد: مسافران با توقف در جوار این مواکب و استراحت، سفر ایمنی داشته باشند.
رئیس پلیس استان سمنان تاکید کرد: ۱۰۰ دستگاه دوربین ثابت و ۳۰ دستگاه دوربین سیار برای نظارت بر سرعت خودروهای عبوری از استان سمنان مستقر است و با بر هم زنندگان ایمنی جاده برخورد جدی میشود.
سرهنگ بزرگی خستگی و خواب آلودگی را مهمترین عامل حوادث جادهای بخصوص در مسیرهای نزدیک شهرها عنوان کرد و از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر به محض مشاهده موکب یا مجتمع بین راهی توقف و حداقل ۲۰ دقیقه استراحت کنند.