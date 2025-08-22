مردم جلگه رخ با آغوشی باز و نذری‌های داغ پذیرای خیل عاشقان و زائران پیاده ثامن الحجج (علیه‌السلام) هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مسئول بر پایی موکب گفت: هر سال با شروع دهه پایانی صفر، روستا‌های بخش رخ بویژه روستای سرهنگ میزبان هزاران زائر می‌باشد. مردم این روستا با وجود امکانات محدود، با تمام وجود از زائران امام رضا (علیه‌السلام) پذیرایی می‌کنند و روستا‌های حشمت‌آباد، اسدآباد و سرهنگ در جلگه رخ تبدیل به مهمان‌سرایی روحانی شده‌اند.

وی افزود: امسال برای سومین سال متوالی است که این موکب توفیق خدمت رسانی به زائران را دارد؛ و الحمدالله به همت اهالی روستای سرهنگ هرساله بهتر از سال‌های قبل برگزار می‌گردد

وی ادامه داد: این موکب با هدف خدمت رسانی به زائران پیاده سواره مسافران و مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام در دهه‌ی پایانی ماه صفر توسط، اهالی روستای سرهنگ بخش رخ برپا شده است.

این اقدام معنوی و فرهنگی همزمان با اربعین سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز و با شهادت ولی نعمت مان آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام پایان می‌یابد.