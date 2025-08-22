در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صهیونیست‌ها و آمریکا علیه جمهوری اسلامی قدرت دفاعی ایران اسلامی و اتحاد مثال زدنی ملت ابهت و قدرت پوشالی آنان را در هم شکست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صهیونیست‌ها و آمریکا علیه جمهوری اسلامی قدرت دفاعی ایران اسلامی و اتحاد مثال زدنی ملت ابهت و قدرت پوشالی آنان را در هم شکست.

وی گفت: گلایه ما از سیاسیونی است که تلاش می‌کنند به انحاء مختلف کشور را در چشم دشمن تضعیف نشان دهند.

امام جمعه تکاب گفت: اقتدار نظامی و دفاعی ما و ملت رشید ما هر دشمن مقتدری را به زانو در می‌آورد و سخن از ضعف نشانه دشمنی با ملت و نظام است.

امام جمعه تکاب گفت: نمایش قدرت نظامی آمریکا در نشست اخیر روسیه و اوکراین نمایشی رذیلانه از اقتدار پوشالی آمریکا در ایجاد ترس در روسیه بود که نوعی تزلزل قدرت آمریکا را بنمایش گذاشت.

وی گفت: فعال سازی مکانیسم ماشه در راستای فشار به ملت نشانه اوج بدبختی کشور‌های اروپایی و عوامل داخلی است و ما این حرکت را قطعا محکوم می‌کنیم.

امام جمعه تکاب گفت: ملت سر افراز ایران اسلامی راهی را که آغاز کرده تا پیروزی نهایی بر دشمنان ادامه خواهند داد و قدس شریف را آزاد خواهند کرد.

وی سپس فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفت و افزود: یاد شهدای دولت و رییس جمهور شهید رییسی را گرامی میداریم و از خدمات دولت دکتر پزشکیان و فرماندار جهادی شهرستان قدر دانی می‌نماییم