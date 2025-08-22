به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، گفت: قدرت ملی یک مولفه حیاتی برای هر ملتی است که موجب استقلال و سرافرازی آن ملت می‌شود.

وی افزود: دشمنان ما نه تنها با جمهوری اسلامی مخالف هستند، بلکه چشم دیدن ایران قوی را نیز ندارند.

امام جمعه یزد اظهار داشت: اگر ذره‌ای در مقابل استکبار تسلیم شده و کوتاه بیاییم، دیگر قدرت ملی برایمان معنایی نخواهد داشت.

آیت الله ناصری ادامه داد: برای داشتن قدرت ملی قوی باید صنایع دفاعی ما قوی و پیشرفته باشد.

وی تصریح کرد: باید خودمان و اراده‌ای قوی که داریم را باور و تقویت کنیم و با اراده‌ای قوی و مستحکم در برابر هر ظلم و متجاوزی بایستیم.