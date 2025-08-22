مدیر ستاد اقامه نماز استان قم با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه مساجد در میان نسل جوان گفت: توجه بیشتر به ظاهر، محتوای برنامه‌ها و نیاز‌های روز جوانان در این پایگاه‌های دینی و اجتماعی ضروریست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام علی عرب‌پور، امروز پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم در سخنرانی به مناسبت روز جهانی مسجد، با بیان اینکه برخی از مساجد وضعیت ظاهری مطلوبی ندارند، گفت: مساجد باید با سلیقه، دقت و ایده‌پردازی بیشتر اداره شوند تا بتوانند جذابیت لازم برای نوجوانان و جوانان را فراهم آورند.

به گفته وی، بی‌توجهی به زیبایی و مدیریت صحیح مسجد باعث می‌شود که حتی بزرگسالان نیز رغبت کمتری به حضور در نماز جماعت داشته باشند.

مدیر ستاد اقامه نماز قم افزود: اگر مساجد بتوانند نیاز‌های نسل جوان را درک کرده و متناسب با شرایط روز برای آنان برنامه‌ریزی کنند، حضور جوانان در مسجد افزایش خواهد یافت. او با تأکید بر اهمیت ایجاد انگیزه معنوی برای نماز و جماعت در نسل امروز، خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد صرفاً از آخرت و قیامت سخن گفته می‌شود، اما آنچه لازم است، تبیین جذابیت‌ها و آثار اجتماعی و معنوی نماز به زبان نسل جوان است.

عرب پور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تشویق و تجلیل از جوانان موفق در مساجد اشاره کرد و گفت: امامان جماعت و هیئت امنای مساجد باید جوانانی را که در عرصه‌های علمی و اجتماعی موفقیت کسب می‌کنند مورد تقدیر قرار دهند، چرا که این امر موجب افزایش انگیزه و حضور آنان در کنار برنامه‌های دینی خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در تعامل با امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در دوران کودکی، گفت: همان‌گونه که پیامبر اسلام کودکان را در آغوش می‌گرفت و در مسجد با آنان همراهی می‌کرد، امروز نیز باید به نسل جوان توجهی ویژه داشت تا مساجد به کانونی سرزنده، پویا و پرشور برای اقامه نماز جماعت تبدیل شوند.

۳۱ مرداد روز جهانی مسجد نامگذاری شده است.