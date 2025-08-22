به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، این مراسم عزاداری به مدت سه روز به میزبانی فدراسیون شمشیربازی و با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در سالن شهید کلاهدوز (سالن فدراسیون شمشیربازی) برگزار شد.

در این مراسم‌ها بزرگانی، چون محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق، محمد مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان، محمدکاظم حججی رییس فدراسیون سه‌گانه، محمود متدین مدیر هسته مرکزی وزارت ورزش، محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، سردارمهدی میرجلیلی رئیس بسیج ورزشکاران، محمد آخوندی رئیس سابق هیئت مدیره پرسپولیس، محسن کاوه سرمربی پیشین تیم ملی کشتی، علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، محسن وحدانی دبیرکل فدراسیون شمشیربازی، علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی شمشیربازی، حمید قبایی‌زاده دبیرکل اسبق فدراسیون بوکس، سینا بلانش سرمربی تیم ملی بوکس نونهالان، علی اسفندیاری از مربیان مطرح ووشو، رضا و احمد میرزاییان، سهراب آزاد، پژمان ماندگاری، محمود عبدالهی و علیرضا محسنی حضور داشتند.