خطیب نماز جمعه تبریز گفت: تاریخ در سال‌های اخیر و به خصوص در جنگ ۱۲‌ روزه نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی فاضل هیدجی امروز در خطبه نماز جمعه تبریز که با حضور نمازگزاران در مصلی اعظم این شهر برگزار شد با اشاره به فرارسیدن سالروز صنعت دفاعی کشور اظهار کرد: اگر امروز این صنعت را نداشته باشیم هیچگونه امنیت و آرامشی در کشور نخواهیم داشت و باید این قدرت دفاعی را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی افزود: صنعت دفاعی کشور باید به چشم و چراغ مردم تبدیل شود. اگر صنعت دفاعی کشور ضعیف باشد، جامعه در وضعیت خطرناکی قرار خواهد گرفت. مخصوصاً در شرایطی که دشمن با بدذات‌ترین رفتار، حتی در میانه مذاکره به ما حمله می‌کند، باید بدانیم که دشمنی که چنین رفتارهایی از خود نشان می‌دهد، دشمنی بدذات و پیمان شکن است.

خطیب نماز جمعه تبریز با تسلیت فرارسیدن رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) ادامه داد: پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) همواره و به خصوص در روزهای پایانی عمر پربرکتشان به اهمیت قیامت تأکید کردند و بر موقت و زودگذر بودن سرخوشی‌های این دنیا هشدار دادند و از آخرین تأکیدات ایشان، اهمیت رعایت حقوق مردم و حق‌الناس بود.

وی با تأکید بر لزوم عزت‌مداری امت اسلامی گفت: امت پیامبر اکرم(ص) نباید خود را در برابر هیچ مستکبری ذلیل و کوچک بداند و تعاملات سازنده در روابط بین‌الملل هم باید در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی تعریف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی فاضل هیدجی از اجرای پویش همدلی مردم استان با گرسنگان غزه خبر داد و گفت: در هر نماز باید دعا کنیم و دعا گشایش و سلاح مومن است، اما نباید تنها به آن بسنده کرد بلکه باید به وقتش از مال هم گذشت.

خطیب نمازجمعه تبریز با اشاره به روز مسجد نیز گفت: آخرین فرمایش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تاکید بر نماز بود و ایشان تمام نماز‌های واجب را در مسجد اقامه می‌کردند بنابراین مساجد به عنوان بیت الله باید همواره دایر باشند و کار‌ها بر اساس مسجدمحوری انجام شوند.