به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، یکی از نمایندگان مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در دیدار با مردم شهرستان مرزی پلدشت در مسجد جامع با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمنان به کشورمان گفت: مردم با بصیرت ایران اسلامی با حضور خود در صحنه و با وحدت و انسجام ملی که از خود نشان دادند تمام نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده و دشمن را سر جای خود نشادند.

حجت الاسلام والمسلمین دیرباز خاطر نشان کرد: رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکای جنایتکار به بهانه بحث هسته‌ای و تغییر نظام سیاسی ایران اسلامی جنگ ۱۲ روزه را در وسط مذاکرات به ایران تحمیل کردند که با پاسخ کوبنده مردم و نیرو‌های مسلح کشورمان مواجه شده و وقتی دیدند بقشه‌های شوم شان نقش بر آب شده درخواست آتش بس دادند و قدرت مردمی و نیرو‌های مسلح ما بعد از ۱۲ روز آتش بس را به آنها تحمیل کرد .

وی گفت: مردم ایران اسلامی بدانند تا زمانی که این اتحاد و همبستگی در کشور وجود داشته باشد و برخی از داخل از خود ضعف نشان ندهند دشمنان دیگر جرات گستاخی را نخواهند داشت.

حجت الاسلام والمسلمین دیر باز با تسلیت سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی پیامبر اعظم (ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام از لحاظ شخصیت انسانی و بشری یک انسان فوق العاده. طراز اول و بی نظیر بود و یک شخصیت عظیم و با ظرفیت بی نهایت و با خلق و رفتار و کردار بی نظیر در صدر سلسه انبیاء و اولیا قرار گرفته است