امامجمعه پلدشت گفت: وفاق ملی، همدلی و نزدیکشدن دلها به هم برای مسابقه خدمت است، متن مأموریت خدمت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، امام جمعه شهرستان پلدشت در خطبههای این هفته نماز با اشاره به آغاز هفته دولت تصریح کرد: مهمترین توصیه رهبر معظم انقلاب به دولتمردان بحث «عدالت» بود، ایشان در نخستین دیداری که با همه دولتها داشتهاند همواره لزوم توجه به عدالت را موردتوجه قرار داده و راهکارهایی نیز در این باره ارائه دادهاند
حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: شعار دولت پزشکیان دولت وفاق بود و لازمه وفاق ملی التزام به محور وفاق یعنی تبعیت از رهبری و قانون اساسی و اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی است.
وی اظهار کرد: وفاق ملی، همدلی و نزدیکشدن دلها به هم برای مسابقه خدمت است، متن مأموریت خدمت است و خدمت؛ هر حاشیهای باید فرعی انگاشته شود و فرصت خدمت را از دولتمردان نگیرد.
جمشیدی گفت: وفاق ملی استفاده از همه ظرفیتها بدون توجه به گرایشهای سیاسی، قومی و مذهبی با شاخص تعهد و تخصص است، اما متأسفانه برخی مفهوم وفاق را سکوت در برابر حرامهای الهی میدانند.
وی تصریح کرد: وقتی مجلس تسلیم دولت باشد و نظارهگر دستبسته خطاهای پیدرپی دولت، نتیجه این میشود که برخی افراد خرابکار دلیر میشوند و مسابقه قانونشکنی به راه میاندازند.
امامجمعه پلدشت افزود: در دولت سیزدهم مجلس بهخاطر صدور یک بخشنامه قانونی، وزیر وقت کشور را تا مرز استیضاح کشاند؛ اما امروز ساکت و آرام نظارهگر مسابقه استانداران در زیر پا گذاردن احکام خدا و حیثیت ملت و کشور است.
امام جمعه پلدشت با اشاره به نتیجههای تقوا گفت: یکی از نتیجههای تقوا، مقاومت بینظیر مؤمن است، چون انسان مؤمن دلبستگی به نتیجه فوری ندارد؛ بلکه همه چیز را در انجام تکلیف میبیند، بنابراین جز تکلیفش هیچچیز نمیتواند او را از راهی که انتخاب کرده است منصرف یا منحرف کند.
جمشیدی با اشاره به اقدامات رئیسجمهور آمریکا گفت: آمریکا برای رئیسجمهور قانونی یک کشور جایزه ۵۰ میلیوندلاری تعیین میکند، این حرکت اوج سقوط و رسوایی ادعای "دموکراسی و قواعد بینالملل" آنها است.
وی تصریح کرد: ونزوئلا جرمش فقط این است که نفت کشور خود را نمیخواهد زیر چتر شرکتهای آمریکایی بفروشد و مسیر استقلال سیاسی و اقتصادی رو انتخاب کرده است، هر جا ملتی گفت "نه" کودتاکردن، جنگ راهانداختن یا رهبرانش را ترور و تحریم کردند