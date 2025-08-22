امام جمعه چهاربرج:
ایران؛ بازیگری حذفنشدنی در معادلات منطقهای است
امام جمعه چهاربرج گفت: ایران امروز، نه فقط بر اساس پیوندهای ایدئولوژیک، بلکه با تکیه بر محاسبات پیچیده قدرت، بازیگر «غیر قابل حذف» در شطرنج لبنان و منطقه غرب آسیا است.
، حجتالاسلامجلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، اظهار کرد: نسخه شفابخش جامعه امروزی، اسلام ناب محمدی (ص) است که همه باید در راستای آن قدم برداریم.
امام جمعه چهاربرج به سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) نیز اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) در نبرد صفین کوشید مردم را از دشمن اصلیشان یعنی بنیامیه که استکبار آن دوران بودند، آگاه کند که این سیره در روش امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) نیز ادامه یافت؛ اما دریغ از این که عوام متوجه باشند که شناخت دشمنی و روش دشمنیکردنِ دشمن بسیار مهمتر از شناخت دشمن است.
وی افزود: معاویه و عمروعاص از افراد کهنهکار در عرصه استعمار نو بودند؛ یعنی کوشش برای تسلط بر جامعه از طریق نیروهای تربیتیافته یا نفوذی دشمن که سیاستها و راهبردهای آنها را میان مردم منتشر میکنند.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه مسئله «نفوذ» در میان جامعه اسلامی پس از امیرالمؤمنین (ع) نیز تداوم یافت و معاویه با روی کار آمدن امام حسن (ع)، دوباره بنای ناسازگاریاش را نشان داد، تصریح کرد: او میدانست با جامعهای روبروست که بهشدت اسیر هواهای نفسانی و امیال دنیوی هستند و میتواند با استفاده از تاکتیکهای روانی و اقتصادی، آنها را بهسوی خود جذب کند و این مسئله نهایتاً منجر به ماجرای صلح شد.
جلالی با اشاره به اینکه در دوران امام حسن (ع) نیز، حضرت ضمن روشنگری درباره بنیامیه تلاش کردند یارانشان را حفظ کند و در موقعیتی مناسب برای ضربهزدن بر پیکره استکبار از ایشان استفاده کنند، اظهار کرد: در حقیقت سیره مبارزاتی امام حسن مجتبی (ع)، الگویی برای جهاد با استکبار جهانی است.
ایران بازیگر اصلی منطقه
امام جمعه چهاربرج در ادامه به سفر دبیر شورایعالی امنیت ملی به لبنان اشاره کرد و گفت: برای هر ناظر و تحلیلگر باسابقه مسائل سیاسی و بینالملل روشن است که جمهوری اسلامی ایران در معادلات راهبُردی لبنان، صرفاً یک بازیگر خارجی نیست، بلکه بخشی از معادله امنیت ملی و سیاسی این کشور است.
وی اظهار کرد: حضور ایران در کنار حزبالله که خود را بخش جداییناپذیر از ساختار دفاعی لبنان معرفی کرده، سبب شده هر تحرک دیپلماتیک تهران در بیروت، نوعی بازتعریف یا تأکید دوباره بر این نقش باشد.
جلالی افزود: لاریجانی، بهعنوان فردی که سابقه مذاکره با غربیها، کشورهای عربی و گروههای مقاومت را دارد، پیام تهران را در این سفر بهگونهای منتقل کرد که هم کانالهای رسمی دیپلماتیک در بیروت و هم جریانهای مقاومت، آن را دریافت کنند: «ایران، شریک پایداری است که در روزهای سخت کنار لبنان ایستاده و خواهد ایستاد».
امام جمعه چهاربرج به اثرات سفر لاریجانی بر معادلات قدرت نیز اشاره کرد و گفت: این سفر در سطح داخلی لبنان سبب افزایش تابآوری سیاسی حزبالله و متحدانش در مذاکرات دولتی و در سطح منطقه نیز ارسال پیام به محور مقاومت از عراق تا یمن که ایران با دیپلماسی فعال، عمق راهبردی خود را مستحکم میکند بوده و در سطح بینالمللی سبب یادآوری این موضوع به اروپا و آمریکا شد که «سیاست فشار» لزوماً سبب انزوای منطقهای ایران نمیشود.
وی گفت: ایران امروز، نه فقط بر اساس پیوندهای ایدئولوژیک، بلکه با تکیه بر محاسبات پیچیده قدرت، بازیگر «غیر قابل حذف» در شطرنج لبنان و منطقه غرب آسیا است.
تنگه هرمز؛ گلوگاه حیاتی انرژی و ژئوپلیتیک جهان
جلالی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته از تنگه هرمز بهعنوان یکی از گلوگاههای حیاتی انرژی و ژئوپلیتیک جهان نام برد و افزود: در جهان امروز، هفت تنگه و کانال تنگه هرمز، تنگه مالاکا، بابالمندب، کانال سوئز، تنگه جبلالطارق، تنگه بسفر و داردانل، و کانال پاناما بهعنوان حیاتیترین شاهراههای دریایی و انرژی شناخته میشوند و جریان تجارت و انرژی بینالمللی به شدت به آنها وابسته است.
امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: تنگه هرمز بهعنوان شاهراه اصلی صادرات نفت خلیج فارس، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون بشکه نفت خام و نزدیک به ۳۰ درصد صادرات جهانی LNG را عبور میدهد و هرگونه اختلال در آن، به سرعت بازار جهانی انرژی را دچار شوک میکند.
وی با بیان اینکه تنگه هرمز نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای کل جهان اهمیت دارد، گفت: به همین دلیل، قدرتهای فرامنطقهای بهویژه آمریکا، بریتانیا و اخیراً چین و هند، در امنیت این تنگه دخالت مستقیم داشته و آمریکا با استقرار ناوگان پنجم خود در بحرین، همواره مدعی تضمین آزادی کشتیرانی در این مسیر بوده است.
جلالی با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی، هزینه جایگزینسازی تنگه هرمز بسیار سنگین است، اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد احداث خطوط لوله جایگزین با ظرفیت مشابه، نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و سالها زمان است.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه در بلندمدت، تداوم اختلال یا تهدید به انسداد، موجب تغییر استراتژیها و سرمایهگذاریهای کلان میشود، افزود: کشورهای صادرکننده خطوط لوله جایگزین و پایانههای اضافی در دریای عمان و دریای سرخ ایجاد کردهاند، اما ظرفیت این مسیرها کمتر از یکسوم عبور از تنگه هرمز است و به همین دلیل حتی با راهکارهای جایگزین، وابستگی به تنگه هرمز ادامه دارد و ریسک اقتصادی کاهش نمییابد.
صنعت دفاعی؛ سرمایهای عظیم برای ملت ایران
وی به روز صنعت دفاعی نیز اشاره کرد و از آن بهعنوان سرمایهای عظیم برای ملت ایران نام برد و گفت: دستاوردهای صنعت دفاعی حاصل تلاش جهادی جمع زیادی از صنعتگران، فناوران و دانشمندان با انگیزه و متخصص در سازمانهای وزارت دفاع و صنعت دفاعی و همچنین شبکه گستردهای از جوانان و نخبگان کشور در شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی و دانشگاهها است که جنگ ۱۲ روزه نیز نتوانست این جریان پرتلاش را متوقف کند و ملت ایران در این مسیر پر افتخار و قدرتساز، شهدای گرانقدر همچون شهید فخریزاده و شهید تهرانی مقدم تقدیم کرده است.
جلالی با اشاره به اهمیت جهاد و دفاع، تصریح کرد: جهاد و دفاع بهقدری ارزش دارد که خداوند به نفس اسبهای زیر پای جهادگران سوگند یاد میکند و وقتی خدا به این غبارِ نظامی که از میدان نبرد برمیخیزد، سوگند یاد میکند، معلوم میشود رزمندگان نزد خدا خیلی محترم و عزیز هستند که به تکتک جزئیات میدان نبرد سوگند یاد میکند و راز اهمیت این بحثهای نظامی هم برای صیانت از ناموس دین است، یعنی اهمیت این مسئله بهخاطر حفظ قرآن، عترت، مسلمانها و ملت اسلامی، ناموس و سرزمین اسلامی است.
باید قوی شویم
امام جمعه چهاربرج در ادامه با بیان اینکه باید قوی شویم تا دشمن را مأیوس کنیم، افزود: ایران باید قوی بشود؛ اگر قوی بشود، دشمن مأیوس میشود، توطئههای دشمن در نطفه خفه میشود و به نتیجه نمیرسد؛ این نتیجه قوی شدن است.
وی با تأکید بر عبرتگیری از تاریخ، گفت: در سوم شهریور ۱۳۲۰ نیروهای متفقین با نقض آشکار حاکمیت و بیطرفی اعلامشده ایران، به خاک کشور حملهور شدند و آن را به اشغال خود درآوردند که این واقعه تلخ بهوضوح نشان داد که در معادلات قدرتهای بزرگ، منافع ملی کشورهای ضعیفتر بهسادگی قربانی میشود.
جلالی با بیان اینکه یادآوری سوم شهریور ۱۳۲۰، نه برای کینهتوزی که برای عبرتگیری از اهمیت حفظ استقلال، قدرت بازدارندگی و هوشیاری در برابر بازیهای ژئوپلیتیک است، اظهار کرد: باید قوی بود تا ماند؛ تنها راه، قویبودن است و این درس بزرگ را ملت ایران در همین جنگ تحمیلی صهیونی و آمریکایی، بهخوبی به منصه ظهور رسانید.