به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار عبدالفتاح اهوازیان از رزمندگان و راویان دوران ۸ سال دفاع مقدس گفت: شهدا بهترین و با ارزش‌ترین نوع مرگ را انتخاب کردند و در این راه با خدای خویش بهترین معامله را انجام دادند و همه ما امروز مدیون شهدا و ایثارگران هستیم.

وی افزود: چه بسیار شهدایی که هنوز پیکرشان به وطن بازنگشته و چه بسیار جانبازانی که هنوز آثار ناشی از جراحت دوران دفاع مقدس در بدنشان است، آنان کاری کردند که دشمنان این ملت هرگز جرات تجاوز به این آب و خاک را نداشته باشند.

سردار اهوازیان اظهارداشت: همه باید راه شهدا را ادامه دهیم و از رهبر تبعیت کنیم.

در پایان این مراسم حاضران با عزاداری و سینه زنی یاد شهدا را گرامی داشتند.