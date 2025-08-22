پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای والامقام روستای لیلیم و گرامیداشت ۳ شهید گمنام شهرستان املش همزمان با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار عبدالفتاح اهوازیان از رزمندگان و راویان دوران ۸ سال دفاع مقدس گفت: شهدا بهترین و با ارزشترین نوع مرگ را انتخاب کردند و در این راه با خدای خویش بهترین معامله را انجام دادند و همه ما امروز مدیون شهدا و ایثارگران هستیم.
وی افزود: چه بسیار شهدایی که هنوز پیکرشان به وطن بازنگشته و چه بسیار جانبازانی که هنوز آثار ناشی از جراحت دوران دفاع مقدس در بدنشان است، آنان کاری کردند که دشمنان این ملت هرگز جرات تجاوز به این آب و خاک را نداشته باشند.
سردار اهوازیان اظهارداشت: همه باید راه شهدا را ادامه دهیم و از رهبر تبعیت کنیم.
در پایان این مراسم حاضران با عزاداری و سینه زنی یاد شهدا را گرامی داشتند.