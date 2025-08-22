نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان خواستار مذاکره فعال مسئولان با بلوک‌های مختلف جهانی و فراهم‌آوری زمینه تبدیل ایران به مسیر مشترک تجاری از طریق ایجاد ضمانت‌های امنیتی و حقوقی برای شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام‌و المسلمین مصطفی حسینی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، بر ضرورت تبدیل ایران به مسیر مشترک تجاری از طریق ایجاد “ضمانت‌های امنیتی و حقوقی برای شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری” تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد ایران، این کشور را از دیرباز «شاهراه اتصال شرق و غرب» و دارای ظرفیت تبدیل‌شدن به «گلوگاه ژئوپلیتیک منطقه» دانست.

امام جمعه زنجان افزود: امروز نیز گذرگاه‌های ترانزیتی ابزار توزیع و تمرکز قدرت محسوب می‌شوند و کشور‌هایی که بر مسیر‌های کلیدی مسلط هستند، در معادلات منطقه‌ای و جهانی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با ذکر نمونه‌هایی همچون مصر با کانال سوئز و سنگاپور با مسیر‌های کشتیرانی که فراتر از ظرفیت‌های سرزمینی خود قدرت‌آفرینی کرده‌اند، پتانسیل بی‌نظیر ایران در نقطه اتصال خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره و مدیترانه را یادآور شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان، با تأکید بر نقش محوری استان زنجان در این طرح ملی، گفت:استان زنجان نیز با داشتن مرز مشترک با هفت استان کشور، فرصت طلایی در حوزه ترانزیت، حمل‌ونقل و ارتباطات فرهنگی و اقتصادی دارد و باید در این عرصه پیشتاز باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی در بخش دیگری از خطبه‌های خود، به مسائل فرهنگی و اجتماعی پرداخت و با اشاره به ایام پایانی ماه صفر، بر پیروی از سبک زندگی رضوی و نهادینه‌سازی بردباری و کنترل خشم در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مساجد، فعال شدن آنها را راهگشای مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و بر لزوم تقویت امید و گفتمان مقاومت در جامعه تأکید کرد .

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، ایستادگی امت اسلامی و پایداری مردم ایران موجب تغییر معادلات قدرت در جهان شد، از ضعف در روایت پیروزی‌ها انتقاد کرد.

امام جمعه زنجان همچنین به بحران آب در ایران به عنوان کشوری خشک و نیمه‌خشک اشاره کرد و حل آن را نیازمند همکاری دولت و مردم و اصلاح الگوی مصرف دانست.