پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: سپاه اسلام برای دفاع در مقابل دشمن همواره باید از هر نظر تجهیز شود تا دشمن جرات تعرض به خاک وطن را نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبههای این هفته نماز جمعه ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت دفاع، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: صنایع دفاعی کشور اقدامات بزرگی را پیش بردهاند و در صورتی که دوباره اقدام اشتباهی از طرف آمریکای جنایتکار و سگ هارش اسرائیل سر بزند این بار ضربهای خواهد خورد که اثری از اسرائیل باقی نماند.
آیت الله غفوری در ادامه مناسبتهای پیش رو همچون گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و آغاز هفته دولت و همچنین روز پزشک را یادآوری و از خدمات جهادی و رایگان پزشکان در مناطق دورافتاده و محروم قدردانی کرد.