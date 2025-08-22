امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

خدمت رسانی مواکب در اطراف حرم مطهر رضوی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- ۱۵:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با نانوایان متخلف
برخورد با نانوایان متخلف
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
حاشیه‌هایی از دنیای پرده نقره‌ای و موسیقی در بسته کلاکت
حاشیه‌هایی از دنیای پرده نقره‌ای و موسیقی در بسته کلاکت
۱۴۰۴-۰۵-۳۰
خبرهای مرتبط

برپایی موکب و عزاداری سنتی میناب در مشهد مقدس

آغاز خدمت‌رسانی پاکبانان به زائران پیاده امام رضا (ع)

ورود بیش از ۲ میلیون و ۹۶ هزار زائر و مسافر به مشهد

برچسب ها: حرم مطهر رضوی ، شهادت امام رضا (ع) ، موکب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 