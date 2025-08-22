به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین اخگرپور اعلام کرد: پروژه فرآوری و آمایش لجن مازاد به همراه فیلتراسیون پساب خروجی تصفیه‌خانه خلیج فارس در زمینی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع در حال اجراست و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن به پایان رسیده است.

وی با اشاره به حجم عملیات خاکبرداری گفت: در محل لندفیلد دپوی لجن، ۱۷۵۰ متر مکعب خاکبرداری انجام شده و در ساختمان آمایش لجن نیز ۲۱۰ متر مکعب خاکبرداری صورت گرفته است. همچنین ۴۰۰ متر مکعب خاکبرداری در بخش سازه‌های مخازن ته‌نشینی لجن انجام شده است.

اخگرپور افزود: ساختمان آمایش لجن با پیشرفت ۸۵ درصدی در مرحله اجرای نما و نازک‌کاری قرار دارد و عملیات فونداسیون، زیرسازی و دیوارچینی آن به طور کامل به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: ساختمان محل دپو نیز وارد مرحله اجرای فونداسیون شده و بتن‌ریزی مگ آن انجام شده است. همچنین ساختمان سازه ته‌نشینی با پیشرفت ۹۰ درصدی همراه بوده و عملیات بتن‌ریزی فونداسیون و ریشه دیوار‌ها به اتمام رسیده است. قالب‌بندی و بتن‌ریزی سازه‌ها نیز در حال انجام است.

شهردار منطقه ۱۹ در پایان تأکید کرد: این پروژه با هدف ارتقای فرآیند تصفیه و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در جنوب تهران اجرا می‌شود و تکمیل آن نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.