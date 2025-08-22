امام جمعه آبادان گفت: دشمنان با به شهادت رساندن میدان رجایی و باهنر به دنبال تعطیلی کشور بودن که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام غبیشاوی در جمع نمازگزاران در مصلی ثامن الائمه با تسلیت رحلت جانگداز پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: امروز در غزه شاهد شهادت روزانه تعداد زیادی از مسلمانان هستیم و علت اصلی این وضعیت، عدم اتحاد جهان اسلام است.

او با قدردانی از عزاداری‌های ماه‌های محرم و صفر، آغاز هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و افزود: شهادت این دو یار امام خسارتی بزرگ بود، اما مسیر ادامه یافت. چرا که دشمن به دنبال تعطیلی کشور و نابودی قدرت دفاعی را داشت و حتی به دنبال تعطیلی صدا و سیما بود، اما ناکام ماند.

او ادامه داد: درجنگ ۱۲ روزه نیز دشمن می‌خواست کشور را تعطیل کند، اما مشت رهبری پر بود و در عرض ۲۴ ساعت فرماندهان را جایگزین کرد و مسیر ادامه پیدا کرد و حماقت دشمن موجب انسجام بیشتر ملت شد و این انسجام همواره ضروری است.

امام جمعه آبادان با اشاره به موضوع ناترازی برق گفت: در برخی مناطق مشکل قطعی برق وجود دارد و مردم با صبوری بزرگواری نشان داده‌اند و مسئولان نیزباید با مدیریت بهتر و طبق برنامه‌ریزی مشخص این مشکل را برطرف کنند، چرا که قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت موجب نارضایتی مردم شده است.

او در پایان از اجرای مرحله دوم پویش ایران همدل برای کمک به مردم غزه خبر داد و گفت: سال گذشته کمک‌های مردمی به‌خوبی جمع‌آوری و ارسال شد و امسال نیز نقاط دریافت کمک‌ها اعلام و این پویش از سر گرفته خواهد شد.