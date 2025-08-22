پخش زنده
امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سیدعبدالباعث قتالی، خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: در شرایط امروزی برای مسلمانان واجب است که همواره ایمان به خداوند را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
* نماز جمعه میناب
حجت الاسلام و المسلمین محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت: جبهه استکبار به دنبال القای یاس و ناامیدی بین مسلمانان هستند و گروههای مقاومت را نشانه گرفتهاند.
او افزود:اگر در جنگها و فشارها دشمن ناکام مانده، به خاطر وحدت ملت ایران بوده است.
**نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین بارانی امام جمعه رودان گفت:مردم با همدلی مومنانه زمینه آزادی زندانیان و بازگشت به آغوش خانواده را فراهم کنند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم هم گفت: توسعه و آبادانی استان از مسیر اتحاد و همدلی احزاب گروهها و شخصیتها و مردم میگذرد.
**نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: کشورهایی همچون اردن و مصر که به رژیم صهیونیستی در جنگ کمک میکنند بدانند قطعا روزی مورد حمله و تجاوز این رژیم جنایتکار قرار میگیرند.
*نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک نیز خواستار برخورد شدید پلیس با قاچاق سازمان یافته حاملهای انرژی شد.
**نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه در خصوص کمبودهای زیر ساختی، نبود پروازهای هوایی و بازارچههای میوه و تره بار و ملوانی در این شهرستان انتقاد کرد.
**نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ محمد دهقان امام جمعه موقت اهلسنت بندرلنگه گفت: اظهار نظر بدون داشتن علم و آگاهی کافی، در موضوعات مختلف یکی از آفتها و آسیبهای رایج در جامعه است.
**نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در برخی روستاها از مسئولان خواست طرحهای آبرسانی را با سرعت بیشتری اجرا کنند.
***نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیرگفت: هفته دولت زمانی مناسب برای نمایش کارآمدی و توانمندی نیروهای مومن در ساختار مدیریت کشور است.
*نماز جمعه بشاگرد
حجتالاسلام علی ابراهیمی امام جمعه موقت بشاگرد با تبریک هفته دولت گفت: مسئولان گزارش خدمات و فعالیتهای خود را به مردم ارائه دهند.
**نماز جمعه توکهور وهشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی از مسئولان خواست با اعلام ساعتهای خاموشی بصورت منظم از مشکلات ایجاد شده برای مردم این منطقه جلوگیری کنند.
** نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز با اشاره به روز صنعت دفاعی گفت: صنعتگران و دانشمندان متخصص جوان امروز راه شهیدان فخری زاده و تهرانی مقدم را با قوت ادامه میدهند.