به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه همدان، با بیان اینکه امروز کشور دارای انسجام و وحدت است و باید مراقبت کنیم تا سخن از تسلیم به میان نیاید، تصریح کرد: آنهایی که تسلیم شدن را توصیه می‌کنند بدانند حتی در صورت تسلیم هم به اهداف خود نمی‌رسند، همانگونه که امام حسن(ع) به افرادی که خواستار تسلیم در برابر معاویه بودند فرمودند، معاویه بدعهد است و اگر شما هستی خود را هم بدهید او راضی نخواهد شد.

امام جمعه همدان با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب در این زمینه، گفت: افرادی که می‌گویند جمهوری اسلامی باید الگو و پارادایم رفتاری خود را تغییر دهد، باید توضیح دهند تغییر به چه معناست؟ مگر ایران زیاده‌خواهی کرده است؟ این آمریکا بود که از برجام خارج شد و ایران را تحریم کرد.

او همچنین گفت: برخی ها، حتی زمانی که رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرده، باز هم ایران را مقصر معرفی می‌کنند، در حالی که اگر تهدیدی وجود دارد از جانب آنان است زیرا بمب‌های هسته‌ای در اختیار آنهاست.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه، جمهوری اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته غیر از حق قانونی خود، چیزی مطالبه نکرده است، افزود: با جهانی مواجه هستیم که همین حق قانونی را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین صدور بیانیه‌هایی که ایران را مقصر معرفی می‌کند خیانت به جمهوری اسلامی و کشور است.

آیت ا... شعبانی موثقی از همه جریان‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب عاقل که این بیانیه را محکوم نمودند، قدردانی کرد.

او همچنین با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم ص و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، به توصیه‌های پیامبر اسلام(ص) به مسئولان برای مراقبت از مردم، ضعیفان و محرومان جامعه اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام به حکام هشدار دادند مراقب باشند عملکردشان موجب فقر مردم نشود، چراکه معیشت مردم در دینداری جامعه تأثیر مستقیم دارد.

امام جمعه همدان از نشست شورای مسکن استان برای رفع مسئله جوانی جمعیت و مصوبات خوب آن خبر داد و گفت: به متقاضیان واجد شرایط زمین رایگان واگذار خواهد شد.

آیت ا... شعبانی موثقی با تاکید بر همراهی و همکاری مدیران میانی، با مدیران ارشد، افزود: نظارت فقط برای پیشگیری از تخلف و اختلاس نیست، بلکه باید برای این باشد که مسئولان در وظایف خود کوتاهی نکنند.

او همچنین با اشاره به رزمایش نیروهای مسلح گفت: این رزمایش نشان داد که نیروهای نظامی ایران از جمله ارتش و سپاه آمادگی کامل دارند و دشمن نباید دچار اشتباه محاسباتی شود.

نماینده ولی فقیه در استان بر شرکت مردم در پویش ایران همدل، برای کمک به جبهه مقاومت تاکید کرد.

وی در پایان خواهان پیوستن مردم به پویش همدلی برای کمک جبهه مقاومت شد‌.