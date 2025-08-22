پخش زنده
اداره کل هواشناسی تهران از وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در جنوب و غرب استان خبر و هشدار داد: کیفیت هوا و دید کاهش موقت خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران عمدتاً آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود که در ساعات بعد از ظهر با افزایش وزش باد همراه خواهد شد.
بر پایه هشدار شماره ۳۳ با سطح زرد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، در برخی ساعات به ویژه در ساعات عصر و شب، در بخشهای جنوبی و غربی استان تهران وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار پیشبینی میشود که این امر منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش دید موقت خواهد شد.
همچنین، پیرو هشدار شماره ۳۲ سطح زرد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶، انتظار میرود تا اوایل هفته آینده با ماندگاری توده هوای گرم در سطح استان تهران، افزایش نسبی غلظت آلاینده ازن در مناطق پرتردد و صنعتی دور از انتظار نباشد.
بر اساس این گزارش، روز جمعه در ارتفاعات شرقی استان تهران به ویژه مناطق بالادست فیروزکوه، گاهی رگبار پراکنده باران پیشبینی شده است.
اداره کل هواشناسی استان تهران با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواسته است تا با توجه به شرایط جوی و هشدارهای صادر شده، اقدامات لازم را به عمل آورند.