مردم ولایتمدار خراسانشمالی با قلبهایی پر از اندوه و با توسل بر پیامبر مهربانیها به میدان آمدند تا با فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بگویند در کنار کودکان و زنان بیپناه غزه ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی راهپیمایی جمعه خشم و نصر نمازگزاران جمعه در سراسر خراسان شمالی با سردادن شعارهای ضدصهیونیستی، حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند و با محکومیت جنایتهای اشغالگر قدس، خواستار اقدام فوری نهادهای بینالمللی برای توقف نسلکشی در غزه شدند.
امروز مردان و زنان مومن، جوانان پرشور و کودکان معصوم در کنار هم ایستادند تا با فریادهای رسا، همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند.
از بجنورد تا شیروان، از اسفراین تا مانه و جرگلان، در جایجای خراسان شمالی، جمعهای متفاوت رقم خورد؛ جمعهای که در آن، خیابانها صحنه همبستگی و اتحاد مردمی شد که ظلم را برنمیتابند.
جمعهای که نشان داد دیار فرهنگها همچنان پایگاه عدالتخواهی است و پژواک صدای مظلومان را بلندتر میکند.