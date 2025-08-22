امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه باید در مقابل طاغوت ایستاد، گفت: دفاع از وظایف و ضروریت‌های حکومت اسلامی است.

باید در مقابل دشمن و طاغوت ایستاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده امام جمعه میاندوآب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) دنبال بهشتی کردن مردم بودند و صبوری از ویژگی‌های برجسته حضرت رسول اکرم (ص) بود.

امام جمعه میاندوآب در ادامه با بیان اینکه برخی سیاست را از اخلاق جدا می‌کنند، گفت: هر کجا اخلاق و معنویت از سیاست جدا شود، در آن‌صورت سیاست غیردینی و شیطانی جامعه را در برمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز سیاست دنیا بدون اخلاق است، گفت: سیاست همراه با اخلاق یعنی نه ظلم کنی و به زیر بار ظلم بروی.

حسن‌زاده تصریح کرد: آفت دیگری که سیاست و سیاست‌مداران را شامل می‌شود، این است که انسان‌های سیاست‌مدار کوتاه‌بین و ضعیف بوده و توانایی مدیریت و تدبیر نداشته باشند.

امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: سیاست باید در دست کسانی باشد که گفتار، رفتار و کردار آنها برای دشمن خط و نشان باشد و دشمن از رفتار و حرکت او دلهره بر جانش بیفتد نه اینکه با حرکت و رفتار ضعیف، دشمن را بر خود چیره کند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست باید با جان آدمی عجین باشد، تصریح کرد: سیاست یعنی اینکه انسان خود را ضعیف نشان ندهد و مسئولیت را به انسان‌های ضعیف نسپارد.

حسن‌زاده با انتقاد نسبت به اینکه برخی می‌گویند که به حجاب اعتقاد ندارند، گفت: قطعاً طرح این‌گونه مسائل از آفت‌های سیاست‌مداری است.

امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه باید مراقبت کرد و سیاست‌مداران ما دینی باشند، افزود: کار‌های بزرگ را نباید به انسان‌های کوچک سپرد و باید قرابت کرد تا به آفت سیاست دچار نشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب همواره با دو تفکر دفاعی و ایستادگی و تسلیم و سازش مواجه بوده‌ایم، تصریح کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که اگر قدرت موشکی و دفاعی نداشتیم؛ دشمن به اهداف خود دست می‌یافت؛ در واقع اگر قدرت موشکی نبود؛ ناموس و دین نبود.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه باید در مقابل طاغوت ایستاد و دفاع از وظایف و ضروریت‌های حکومت اسلامی است، اظهار کرد: اگر در مقابل متجاوز و ظالم ایستادگی و دفاع نکنی؛ دنیا را فساد و تباهی می‌گیرد.

امام جمعه میاندوآب با اشاره به اهمیت جهاد و دفاع، تصریح کرد: جهاد و دفاع به‌قدری ارزش دارد که خداوند به نفس اسب‌های زیر پای جهادگران سوگند یاد می‌کند.

وی با بیان اینکه در راه دفاع از کشور همه باید به میدان بیایند، افزود: هر زمان در مقابل دشمن ایستاده‌ایم؛ دشمن عقب‌نشینی کرده و او را شکست داده‌ایم؛ ولی هر زمان دز مقابل دشمن موضع سست داشته و عقب‌نشینی کرده‌ایم؛ دشمن جلو آمده است؛ لذا مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن از وظایف همه ما است