به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه سلماس در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تهدیدات دشمنان تأکید کرد که مردم ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت، همه توطئه‌های آنان را ناکام گذاشته‌اند.

وی همچنین با بیان اهمیت رعایت ارزش‌های دینی گفت: حجاب باید به‌طور جدی رعایت شود و زنان جامعه اسلامی باید به این امر مهم توجه داشته باشند.

این سخنان در حالی مطرح شد که همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مردم سلماس با برگزاری آیین‌های عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها و خیابان‌ها، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) ابراز کردند.

در این مراسم، دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی حضور داشتند و سخنرانان مذهبی با یادآوری فضائل پیامبر رحمت و امام حسن مجتبی (ع)، مردم را به الگوگیری از سیره و اخلاق اهل‌بیت (ع) دعوت کردند.