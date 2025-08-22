پخش زنده
امروز: -
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که امروز جمعه مقامات ایرانی با مقاماتی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین دیدار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک دیپلمات نزدیک به آژانس بینالمللی انرژی اتمی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که در کنار تماس تلفنی مقامات اروپایی با ایران، قرار است مقامات آژانس در وین با مقامات ایرانی دیدار کنند.
براساس این گزارش، این دیپلمات افزود که این مذاکرات ادامه بحثی خواهد بود که در جریان سفر ماسیمو آپارو، معاون رافائل گروسی مدیر کل آژانس، به تهران در ۱۱ آگوست انجام شد.
بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز دوشنبه از دور دیگری از مذاکرات ایران و آژانس خبر داده بود و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه که آیا دور بعدی گفتوگوها بین ایران و آژانس قرار است در تهران برگزار شود؟ اظهار داشت: اینکه آنها بیایند یا ما برویم موضوع مهمی نیست. مهم این است که گفتوگوها بین ایران و آژانس ادامه خواهد داشت و ظرف روزهای آتی یک دور دیگر برگزار خواهد شد.