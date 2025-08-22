پخش زنده
اهالی خراسان شمالی در شهرها و روستاها در سالروز رحلت پیامبر مهربانیها حضرت محمد (ص) و شهادت دومین امام شیعیان امام حسن مجتبی (ع) با حضور در خیابانها و مساجد عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در روزهای پایانی ماه صفر و در سالروز شهادت حضرت محمد مصطفی و سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مجالس عزاداری برپا کردند و عزاداران در غم رحلت جانگذار نبی مکرم اسلام و شهادت فرزندش حضرت امام حسن مجتبی (ع) به نوحه سرایی پرداختند.
حضور پرشور ارادتمندان به ساحت رسول الله و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارات (ع) در مکانهای مختلف مساجد و حسینهها بار دیگر صحنههایی از ارادت مردم دیار فرهنگ را به اهل بیت (ع) به نمایش گذاشته است.
طبخ و توزیع غذاهای نذری و توزیع آش در ورود بجنورد بین زائران گوشهای دیگر از ارادتمندی مردم به خاندان عصمت و طهارت را به تصویر کشیده است.
همچنین در مسیرهای حرکت دستههای عزاداری، ایستگاههای صلواتی برپا شده و از سوگواران با چای، شربت، خرما، حلوا و شلهزرد پذیرایی میکند.