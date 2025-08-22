به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پنجمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به میزبانی قزاقستان، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد. در پایان دور مقدماتی، نازنین زهرا عبدالهی با ۶۲۴.۲ امتیاز به عنوان تیرانداز پنجم راهی فینال شد. سه تیرانداز از هند، دو تیرانداز از کره جنوبی و دو تیرانداز از مغولستان به همراه نماینده ایران در فینال حضور داشتند.

در پایان این مسابقات و در فینال، دو تیرانداز هندی اول و سوم شدند و نازنین زهرا عبدالهی در جایگاه دوم ایستاد تا دهمین مدال کاروان ایران در این مسابقات به ثبت برسد. با کسب مدال نقره عبدالهی، تعداد مدال‌های کشورمان به عدد ۱۰ رسید. تا کنون ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.