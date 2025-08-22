برنامه فرهنگی ـ معنوی با محوریت تکریم مقام شامخ شهدا و بازخوانی ابعاد شخصیتی آنان از زبان همرزمان و خانواده‌های شهدا، این بار به یاد دو شهید والامقام دفاع مقدس، شهید مهدی امینی و شهید جعفر طایفه باقرلو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در بخش اصلی مراسم، دوستان و همرزمان شهدا با بیان خاطرات و یادمان‌های دوران دفاع مقدس، ابعاد شخصیتی شهید مهدی امینی تبریزی و شهید جعفرصادق طایفه باقرلو را بازگو کردند. آنان این دو شهید والامقام را نماد شجاعت، ایمان، ساده‌زیستی و اخلاص دانستند و تأکید کردند که راه و منش آنان می‌تواند برای نسل امروز چراغ هدایت و الگویی در خدمت به مردم باشد.

پس از سخنان همرزمان، شهردار خوی با اشاره به فرارسیدن ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین هفته دولت، خدمت صادقانه و گره‌گشایی از مشکلات مردم را ادامه مسیر شهدا و زمینه‌ساز شفاعت آنان عنوان کرد و گفت: شهدا طبق آیات قرآن و روایات زنده‌اند و ناظر بر اعمال ما هستند. برپایی چنین مراسماتی فرصتی است برای تدبر در راه و منش رفتاری آنان و ترسیم مسیر خدمت در جامعه امروز.

حسن نصرالله‌پور با قدردانی از حضور خانواده‌های شهدا و همرزمان آنان افزود: تفکر شهادت و شهامت در خون نسل جوان امروز جاری است و این فرهنگ ادامه همان مسیری است که شهدای آغاز انقلاب و دفاع مقدس در آن گام نهادند. تمسک به راه امام خمینی (ره) و روح بلند شهدا رمز پایداری این مسیر خواهد بود.

این مراسم با حضور امام جمعه خوی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، خانواده‌های شهدا و جمعی از مردم مؤمن خوی در سالن شهید برگزینی برگزار شد و در پایان با اهدای لوح و هدایا از خانواده‌های دو شهید والامقام تجلیل و تکریم به عمل آمد.