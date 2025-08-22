به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در خطبه های نمازجمعه، گفت: جمهوری اسلامی ایران، در میدان نبرد و دیپلماسی از آنچنان توانمندی برخوردار است که آمادگی مقابله با هر تهدیدی را دارد.

او افزود: جمهوری ایران اسلامی با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، توانمندی نیرو‌های مسلح و بصیرت مردم در مسیر عزت و اقتدار پیش می‌رود و هر شخصی اتحاد و انسجام ملی را خدشه دار کند برخلاف خواست ملت گام برداشته است.

امام جمعه کیش با اشاره به سالروز صنعت دفاعی، گفت: تقویت صنعت دفاعی کشور براساس مبانی دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه تقویت بنیه دفاعی کشور بنا نهاده شده و اگر امروز قوی نباشیم اختیار عمل در دست دشمن خواهد بود.

حجت الاسلام علیرضا بی نیاز با اشاره به اتفاقات در سوریه و از بین رفتن سامانه‌های دفاعی این کشور توسط رژیم صهیونیستی، گفت: رژیم صهیونی می‌خواست جمهوری اسلامی ایران، توانمندی دفاعی نداشته باشد، اما متخصصان گمنام کشورمان در راه ارتقای توانمندی دفاعی، حوزه‌های مختلف موشکی، تسلیحاتی، فضایی، طراحی و تولید انواع جنگ افزار‌ها و ادوات نظامی کاری کردند که هر کسی خیال خامی در حمله به ایران اسلامی داشته باشد همچون دفاع مقدس ۱۲ روزه، سیلی محکمی خواهد خورد.

امام جمعه کیش با اشاره به سفر دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان به عراق و لبنان، افزود: حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت نمادین نیست، ایمانی و اعتقادی است و امروز شاهد پیوند میدان و دیپلماسی در پشتیبانی از محور مقاومت هستیم.

او با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به ارمنستان و بلاروس و انعقاد چند تفاهم نامه همکاری بین سه کشور، افزود: جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تغییرات مرزی، جغرافیایی و سیاسی در منطقه مخالف است و مسائل مربوط به کریدور زنگزور را با هوشمندی و دقت پیگیری می‌کند.

امام جمعه کیش با گرامیداشت روز کارمند به فرارسیدن هفته دولت هم اشاره کرد و گفت: شهیدان رجایی و باهنر، معیار و طراز مسئولان انقلابی و خدمتگزار هستند و هفته دولت فرصتی است تا مسئولان از برنامه‌های اجرایی به مردم گزارش دهند و شرایط نیز فراهم می‌شود تا مردم دولتمردان را در اجرای طرح‌ها همراهی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز با تسلیت رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام، گفت: امام حسن مجتبی علیه السلام با صلح خود زمینه ساز انقلاب حسینی بودند و با نرمش انقلابی و قهرمانانه مقابل استکبار زمان ایستادند، هرگز مبارزه را رها نکردند بلکه شیوه مبارزه را بخاطر نداشتن یار و همراه، عوض کردند.

او وجود با برکت امام رضا علیه السلام را برای ملت ایران مایه آبرو، عزت و آرامش دانست و افزود: ایشان باعث تلفیق هویت تمدنی ایرانی، اسلامی شد و باید تلاش کنیم تا امام رضایی شویم.

امام جمعه کیش، اول شهریور، سالروز ولادت شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک، پنجم شهریور گرامیداشت زکریای رازی و روز داروساز را گرامیداشت و گفت: دانشمندان، مایه عزت و غرور ملی هستند و ایران دارای تاریخ و تمدن قوی است و باید با همت دانشمندان امروزمان به قله‌های پیشرفت برسیم.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز، پنجم شهریور، زاد روز جهان پهلوان تختی، روز کشتی را هم گرامیداشت.