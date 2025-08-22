پخش زنده
جشنواره ورزشی میدان پویا با هدف ایجاد شور نشاط در بین دانش آموزان و خانوادهها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جشنواره ورزشی میدان پویا با هدف ایجاد شور نشاط در بین دانش آموزان و خانوادهها و به همت آموزش و پرورش در سالن ورزشی علی ابن ابیطالب شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
میرزایی مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این جشنواره ورزشی بیش از ۵۰۰ دانش آموز در رشتههای ورزشی فوتسال، والیبال و ژیمناستیک بهمراه والدین شرکت کردند.
کارشناسان، ورزش و تحرک را برای دانش آموزان با توجه به تغذیههای امروز و کم شدن تحرک در بین دانش آموزان را توصیه میکنند.
ورزش وآمادگی جسمانی نه تنها در فصل تابستان بلکه در طول سال لازم است.
در پایان با اهدای حکم و مدال قهرمانی از تیمها و نفرات برتر تجلیل شد.
این مسابقات با شعار دانش آموز پویا، خانواده بانشاط و جامعه سالم برگزار شد.