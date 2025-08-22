پخش زنده
همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و سالروز شهادت کریم اهلبیت امام حسن مجتبی (ع)، مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان خوی با حضور گسترده در خیابانهای شهر و برگزاری آیینهای عزاداری، ارادت و محبت خود را به ساحت رسول خدا (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.
در این آیین معنوی که با حضور هیئتهای مذهبی، دستههای سینهزنی و زنجیرزنی برگزار شد، جوانان، خانوادههای شهدا، اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان همپای عزاداران در سوگ پیامبر رحمت و امام حسن مجتبی (ع) اشک ماتم ریختند.
عزاداران خویی با حرکت دستههای عزاداری در خیابانهای اصلی شهر، مرثیهسرایی و نوحهخوانی، یاد و خاطره جانفشانیهای اهلبیت پیامبر (ص) در راه حق و حقیقت را گرامی داشتند.