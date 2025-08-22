پخش زنده
امروز: -
پایگاه خبری نیویورک پست در خبری اختصاصی گزارش داد که نیروهای پلیس فدرال آمریکا بامداد امروز (جمعه ۳۱ مردادماه) به خانه جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در حومه واشنگتن یورش بردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیویورک پست نوشت که این یورش به یک تحقیقات سطح بالای مرتبط با امنیت ملی آمریکا مربوط بوده است.
یکی از مقامات دولت ترامپ به این رسانه آمریکایی گفت که نیروهای فدرال ساعت هفت صبح امروز (به وقت محلی) به خانه جان بولتون یورش بردهاند. دلیل این موضوع نیز دستور تحقیقات کش پاتل رئیس افبیآی بوده است.
پاتل در این رابطه در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: هیچکسی بالاتر از قانون نیست... ماموران در افبیآی در حال ماموریت هستند.