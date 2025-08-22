به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از تارنمای خبری «دی نیوز اینترنشنال» رسانه‌های آمریکایی مدعی شدنذ که پاکستان از آمریکا خواسته است سلاح‌های به جا مانده از کشور و ناتو را از بازار سیاه افغانستان بازخرید کرده و از افتادن بیشتر آنها به دست شورشیان در افغانستان و پاکستان جلوگیری کند.

مجله «اکونومیست» در گزارشی به نقل از «ژنرال احمد شریف چودهری» سخنگوی ارتش پاکستان نوشت: در افغانستان همه‌چیز به بالاترین پیشنهاد فروخته می‌شود از این رو آمریکا باید سلاح‌های رها شده در این کشور را بازخرید کند.

طبق این گزارش، پاکستان همچنین خواهان آن است که آمریکا اطلاعات بیشتری در اختیارش قرار دهد و ارسال تجهیزات نظامی به نیرو‌های پاکستانی برای مقابله با شورشیان را از سر بگیرد.

به گفته این مجله آمریکایی کارشناسان معتقد‌ هستند مقامات واشنگتن ممکن است با ارائه تجهیزاتی مانند خودرو‌های زرهی ضد مین و عینک‌های دید در شب موافقت کنند، چرا که باور دارند این تجهیزات موازنه نظامی با هند را تغییر نخواهد داد. با این حال دولت هند– که خریدار بزرگ‌تر سخت‌افزار نظامی آمریکاست– به‌شدت با چنین اقدامی مخالف خواهد بود.

در این گزارش آمده است: درخواست اصلی پاکستان چالش‌برانگیزتر است؛ اسلام‌آباد می‌خواهد آمریکا و دیگر دولت‌های غربی مواضع این کشور مبنی بر حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان (TTP) و جدایی‌طلبان بلوچ را بپذیرند. پاکستان اخیراً مدارکی را که به‌گفته خودش شواهد تازه‌ای از این موضوع است، در اختیار دولت‌های خارجی قرار داده و خواستار فشار آنها بر هند برای توقف چنین فعالیت‌هایی شده است.