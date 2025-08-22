پخش زنده
نهضت اجتماعی جوانان انقلاب اسلامی با برگزاری رویداد "سید خدمت" به دنبال ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت پذیری اجتماعی در کردستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رویداد سید خدمت در کردستان در تلاش است تا مسیر رسیدن به اشتغال را تسهیل کند.
این رویداد فرصتی را فراهم کرده تا چهرههای گمنام ایثار و خدمت به بیان تجربههای خود بپردازند.
نهضت اجتماعی جوانان انقلاب اسلامی، در سطح ملی هم با ساماندهی گروههای کوچک مردمی میخواهد تا مردم و بضاعت مردمی را پای کار بیاورد.
الگوسازی از پیشرانهای اشتغال، اقتصاد و حفاظت از محیط زیست میتواند کارآمدترین مدل برای مردمی سازی همه جانبه را فراهم کند و در رویداد سید خدمت بهترین خادمان تجربیات خود را با دیگران به اشتراک گذاشتند.
این رویداد در دوره گذشته توانسته بود مصوبه صادرات چمدانی از مرز باشماق مریوان را کسب کند.