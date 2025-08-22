حادثه تصادف در محور سمیرم به یاسوج یک کشته و هفت مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم گفت: صبح امروز بر اثر برخورد یک دستگاه ون با کامیون ایسوزو در محور سمیرم به یاسوج، یک نفر در صحنه جان باخت و هفت نفر دیگر مصدوم شدند.

احمد مهرانی افزود:پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان این حادثه توسط اورژانس ۱۱۵ و هلال‌احمر به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند.

سمیرم در فاصله ۱۶۴ کیلومتری شمال یاسوج قرار دارد و هم اکنون جاده ارتباطی بین این شهرستان درجنوبی‌ترین نقطه استان اصفهان و یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد، یکی از راه‌های حادثه خیز و پرتصادف است.