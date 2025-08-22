خبرهایی از حضور هندبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی نوجوانان و بازیکن شمس آذر در اردوی تیم ملی امید را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کادرفنی تیم هندبال نوجوانان کشور فرشاد نوروزپور هندبالیست قزوینی را به اردو دعوت کرد.

ملی پوشان تا سوم شهریور تمرینات خود را در اصفهان پیگیری می کنند.

بازیکن شمس آذر در اردوی تیم ملی امید

فرزین معامله گری در تمرینات تیم ملی فوتبال امیدهای کشور حاضر شد.

ملی پوشان فردا عازم امارات می شوند تا چند دیدار دوستانه مقابل رقبا برگزار کنند.

تیم ملی امید در حالی برای مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا آماده می شود، که ۱۲ شهریور در نخستین بازی به مصاف هنگ کنگ می رود.

کاراته کای استان در اردوی تیم ملی دختران نوجوان

ستایش افشار تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی آغاز کرد.

ملی پوشان تمرینات خود را به مدت ده روز در تهران پیگیری می کنند.

تیم ملی برای پیکارهای قهرمانی آسیا به میزبانی چین آماده می شود.