در بازدید معاون حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست از تالاب بین المللی انزلی، نیازمندیهای محیطبانان، راهکارهای مدیریت آب و مقابله با گونه مهاجم سنبل آبی به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر سیاوش شمسی پور، معاون حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، به همراه مسوولان استانی اداره کل حفاظت محیط زیست، از تالاب بین المللی انزلی و پاسگاههای محیط بانی تحت مدیریت این منطقه بازدید کرد.
وی هدف اصلی این بازدید میدانی را، بررسی دقیق از آخرین وضعیت تالاب، بررسی چالشها و نیازهای مستقیم محیط بانان به عنوان خط مقدم حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند و همچنین واکاوی راهکارهای عملی برای مدیریت پایدار آب عنوان کرد.
در جریان این بازدید، راهکارهای مدیریتی برای مبارزه مؤثر با گیاه مهاجم سنبل آبی، که به عنوان یکی از اصلیترین تهدیدات برای سلامت و حیات تالاب انزلی محسوب میشود، به صورت ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین، بررسی و رفع مشکلات معیشتی ذینفعان و جوامع محلی حاشیه تالاب که تأثیر مستقیمی بر مشارکت آنها در حفاظت از این محیط دارد، از دیگر محورهای مهم این نشستهای کارشناسی بود.
تالاب بین المللی انزلی به عنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین اکوسیستمهای تالابی کشور، در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله کاهش ورودی آب، آلودگی و هجوم گونههای مهاجم غیربومی مانند سنبل آبی مواجه بوده که نیازمند عزم ملی و مدیریت یکپارچه برای احیای آن است.