محمدرضا شاکری پیروز رقابتهای درون اردویی تیم کشتی آزاد امید در وزن ۷۴ کیلوگرم
انتخابی درون اردویی وزن ۷۴ کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران برای حضور در مسابقات جهانی کمتر از ۲۳ سال، امروز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.
، محمدرضا شاکری با کسب ۲ پیروزی نفر برتر مسابقات انتخابی درون اردویی وزن ۷۴ کیلوگرم تیم کشتی آزاد ایران برای حضور در مسابقات جهانی کمتر از ۲۳ سال شد.
نتایج مسابقات برگزار شده:
محمدرضا شاکری ۹ - علی کرم پور ۵
محمد بخشی ۸ (ضربه فنی) - علی کرم پور ۴
محمدرضا شاکری ۵ - محمد بخشی ۳
این پیکارها امروز در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.