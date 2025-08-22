نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی: امسال با تلاش شبانه روزی کارکنان آبفای استان تمهیداتی اتخاذ شد که باعث شد آب مشترکان در کلانشهر اراک قطع نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمالیان در حاشیه بازدید و برگزاری جلسه با مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: برای گذر از تنش آبی استان نیاز است برنامههای بلند مدت تدوین و اجرا شود.
او افزود: مسائل و دغدغههای آبی مردم استان از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو در میان گذاشته شده و با وجود قول مساعدت تاکنون اقدامی برای اختصاص اعتبارات در نظرگرفته نشده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارکنان آبفا استان تمهیداتی نظیر حفر چاه، نصب فشار شکن، کنتورهای هوشمند در دو ماه گذشته انجام شد و آب مشترکان در کلانشهر اراک قطع نشد.
جمالیان گفت: تلاش مردم درمصرف بهینه آب هم شایسته قدردانی است و امید است با همراهی مشترکان از آخرین ماه فصل تابستان امسال هم بدون قطعی آب عبور کنیم.
در پایان این جلسه نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح تقدیر از زحمات مدیران شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی برای مدیریت هوشمندانه منابع آب در دو ماه اخیر قدردانی کرد.