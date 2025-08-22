پخش زنده
هفته اول لیگ کاراته بانوان کیش جام خلیج فارس، با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته اول لیگ کاراته بانوان کیش با حضور ۸ تیم در سالن کوثر مجموعه المپیک برگزار شد.
در این رقابتها ۸ تیم برقآسا، آذرخش، ستارگان، پرشین، پیشتازان، طوفان، دختران خلیج فارس و استخر هتل پارمیس به مصاف یکدیگر رفتند.
تیمهای آذرخش، برق آسا، استخر هتل پارمیس، دختران خلیج فارس در مجموع امتیاز توانستند تیمهای پرشین، طوفان، ستارگان جزیره و پیشتازان کیش را شکست دهند.
این مسابقات با استقبال علاقهمندان به ورزش در سالن کوثر مجموعه المپیک برگزار شد و هفته دوم رقابتها نیز پنجشنبه ششم شهریور پیگیری میشود.