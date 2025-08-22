هفته اول لیگ کاراته بانوان کیش جام خلیج فارس، با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته اول لیگ کاراته بانوان کیش با حضور ۸ تیم در سالن کوثر مجموعه المپیک برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۸ تیم برق‌آسا، آذرخش، ستارگان، پرشین، پیشتازان، طوفان، دختران خلیج فارس و استخر هتل پارمیس به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم‌های آذرخش، برق آسا، استخر هتل پارمیس، دختران خلیج فارس در مجموع امتیاز توانستند تیم‌های پرشین، طوفان، ستارگان جزیره و پیشتازان کیش را شکست دهند.

این مسابقات با استقبال علاقه‌مندان به ورزش در سالن کوثر مجموعه المپیک برگزار شد و هفته دوم رقابت‌ها نیز پنجشنبه ششم شهریور پیگیری می‌شود.