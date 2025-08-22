به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن حکومت انگلیس در تداوم سیاست پشتیبانی از رژیم صهیونیستی و سرکوب حامیان فلسطین، «لیام» هنرمند پر طرفدار حامی حقوق فلسطینیان را به دادگاه کشانده است. هوادارانش می‌گویند حمایت او از آرمان فلسطین و مخالفت او با اسراییل به رغم احضار او به دادگاه نشان می‌دهد چگونه سیاست، هنر و حقیقت در برابر سرکوب ایستاده‌اند.