به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن حکومت انگلیس در تداوم سیاست پشتیبانی از رژیم صهیونیستی و سرکوب حامیان فلسطین، «لیام» هنرمند پر طرفدار حامی حقوق فلسطینیان را به دادگاه کشانده است. هوادارانش میگویند حمایت او از آرمان فلسطین و مخالفت او با اسراییل به رغم احضار او به دادگاه نشان میدهد چگونه سیاست، هنر و حقیقت در برابر سرکوب ایستادهاند.