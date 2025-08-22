به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ اسماعیل پریشانی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، مأموران پلیس آگاهی در حین پایش محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان وانت مشکوک شده و پس از انجام اقدامات کنترلی، آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق که به‌صورت غیرقانونی حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.