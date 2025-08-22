پخش زنده
در مراسمی از آزادگان جنگ تحمیلی شهرستان گلپایگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: آزادگان در دوران اسارت با صبوری و استقامت خود شکنجههای طاقت فرسای رژیم بعث عراق را تحمل کردند و پای ارمانهای انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.
سید مسعود خاتمی افزود: مقاومت آزادگان در دوران اسارت سرمایهای ارزشمند برای ملت و الگوی ماندگار برای نسلهای اینده است که باید به نسل جوان منتقل شود.
میثم زارعی؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلپایگان هم گفت: شهرستان گلپایگان ۵۳ ازاده دوران دفاع مقدس دارد که ۳ نفر از این ازادگان به فیض شهادت نائل آمدند.