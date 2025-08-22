پخش زنده
رییس پلیس راه گیلان با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۱۷۹ هزار دستگاه خودرو وارد گیلان شد گفت: در حال حاضر همه محورهای ورودی و خروجی گیلان شلوغ و پرتردد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۱۷۹ هزار دستگاه خودرو وارد گیلان شد و در حال حاضر هر ۳ محور ورودی و خروجی گیلان در رودبار، چابکسر و آستارا شلوغ و پرتردد است.
وی گفت: خوشبختانه در ۴۸ ساعت گذشته هیچ حادثه خاص ترافیکی در محورهای استان نداشتیم.
رییس پلیس راه گیلان با بیان اینکه روز یکشنبه دوم شهریور محدودیت ترافیک در ۲ محور اصلی استان اعمال میشود گفت: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه تا ساعت ۴ تردد انواع کامیونها و تریلرها به جز حاملان مواد سوختی در محور رشت به قزوین و بالعکس و محور آستارا به اردبیل ممنوع است.
سرهنگ جاور صفاری به هموطنانی که به گیلان سفر کردهاند توصیه کرد از رفتارهای پرخطر بپرهیزند و زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا سفری ایمن و راحت داشته باشند.