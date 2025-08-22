پخش زنده
آبگوشت محلی خوانسار که در پذیرایی عزاداران اهل بیت (ع) در مساجد، حسینیهها و روضههای خانگی استفاده میشود در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوانسار گفت: این آبگوشت که به زبان محلی دوگوله خوانده میشود از گوشت، نخود و ادویه جات تشکیل و رب گوجه، سیب زمینی و دیگر افزودنیها در آن استفاده نمیشود.
مصطفی قانونی افزود: این غذای سنتی و مذهبی که قدمتی بالای ۳۰۰ سال دارد و به عنوان گران قیمتترین غذای هیات با توجه به استفاده زیاد از گوشت تقدیم عزاداران میشود به شماره ۳۲۸۲ به ثبت آثار ناملموس کشور نیز رسیده است.