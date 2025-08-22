پخش زنده
بیش از ۴۵ سال است که سنت دیرینه پخت نان شیرمال نذری در شهر گلشهر، گلپایگان با همت زنان و مردان این دیار برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هر ساله در روز بیستوهفتم ماه صفر، اهالی محله با همکاری و همدلی، نانهای شیرمال را آماده میکنند و در روز بیستوهشتم صفر، این نذری معنوی میان زائران و عزادارانی که برای مراسم سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در گلشهر حضور مییابند، توزیع میشود.
این آیین مذهبی، اجتماعی، جلوهای از باورهای دینی مردم گلشهر و نمادی از اتحاد و همبستگی مردمی در پاسداشت ارزشهای مذهبی و سنتهای منطقه گلپایگان است.